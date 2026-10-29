Şehir hayatının gürültüsünden, yüksek kiralardan ve beton yığınlarından yorulanlar için rüya gibi bir kapı aralandı. Geniş bahçesinde traktöründen tarım makinelerine kadar her şeyi hazır, 3 yatak odalı tam donanımlı bir ev, üstelik kira ödemeden yaşayacak ve aylık düzenli maaş alacak yeni sakinlerini bekliyor. Teklifin cazibesi kısa sürede geniş yankı uyandırırken, mülk sahibinin aradığı o tek kriter ise duyanların içini ısıtıyor.

AYLIK 51 BİN LİRA MAAŞ VERİLECEK

Şu anda Hırvatistan'da ikamet eden 66 yaşındaki Tihomir Pustahija, atalarından miras kalan kıymetli çiftliğini kaderine terk etmek yerine kapılarını yeni bir aileye açmaya karar verdi. Sunulan bu sıra dışı fırsat yalnızca ücretsiz bir çatıdan ibaret değil, aynı zamanda resmi iş sözleşmesi ve ödenen sosyal güvenlik primleriyle birlikte aylık 920 euro (51 bin lira) düzenli maaş güvencesi de barındırıyor. Taşınacak ailenin uzun yıllar tek bir kuruş masraf yapmasına gerek kalmayacak şekilde hazırlanan mülkte; üç geniş yatak odalı mobilyalı konutun yanı sıra traktör, elektrikli testere, tırpan ve temel tarım ekipmanları eksiksiz yer alıyor. Üstelik arazide kurulu ahırlar, kümesler ve hazır bir koyun sürüsü de yeni sahiplerini bekliyor.

GÜNDE SADECE 5-6 SAAT ÇALIŞACAK

Girişimi asla ucuz iş gücü arayışı olarak nitelemediğini vurgulayan Pustahija, günlük iş yükünün hayvan bakımı ve çevre düzeniyle sınırlı olacağını, bunun da günde yalnızca 5 ila 6 saat süreceğini belirtiyor. Ot biçme, saman balyalama veya ağaç budama gibi dönemsel ve ağır zirai işlerde ise dışarıdan ek personel desteği bizzat mülk sahibi tarafından karşılanacak.

TEK BİR ŞART VAR: "BURASI YENİDEN BİR YUVA OLSUN"

Tüm bu imkânlardan yararlanmak isteyenler için aranan tek ve en temel koşul, mülkün ticari bir işletme gibi değil, gerçek bir yuva sıcaklığıyla sahiplenilmesi. Köy yaşantısını bilen, doğayla iç içe üretmekten keyif alan ve uzun vadeli yerleşmeyi hedefleyen, tercihen çocuklu bir aile bulmayı arzulayan Pustahija, buranın zamanla köhneleşen bir araziye dönüşmesini istemediğini, tek arzusunun aile mirasını neşeyle yaşayan bir yuva olarak geleceğe taşımak olduğunu vurguluyor. Kırsalda azalan nüfusu yeniden canlandırmayı amaçlayan bu cömert teklif, metropol kaosundan kaçıp huzur dolu yeni bir sayfa açmak isteyenler için eşsiz bir yaşam fırsatı sunuyor.