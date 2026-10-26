İstanbul'un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi’nde bulunan bir kıraathanede gece saat 03.23 sıralarında ölümle sonuçlanan feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathanenin üst katında oturan 64 yaşındaki Sedat Asabi, tuvalet ihtiyacını karşılamak üzere alt kata yöneldi.

MERDİVENLERDEN YUVARLANDI

Basamaklardan inmeye çalıştığı esnada dengesini kaybeden yaşlı adam, merdivenlerden yuvarlanarak sert bir şekilde zemine düştü. Kıraathanede bulunanların panikle yardıma koştuğu olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık personelinin ilk müdahalesini yaptığı Asabi, ambulansla acil olarak hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan 64 yaşındaki adam, hekimlerin gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kıraathaneye ait güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Kayıtlarda, Asabi’nin merdiven başına geldiğinde sendeleyerek basamaklardan aşağı düştüğü ve çevredeki vatandaşların apar topar yardıma koştuğu net bir şekilde görüldü. İş yeri sahibinin ifadesinde, Asabi’nin mekâna alkollü geldiğini ve tuvalete gitmek üzere merdivenlere yöneldiğinde dengesini kaybedip düştüğünü beyan ettiği öğrenildi.