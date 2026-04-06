Olay, dün saat 21.30 sıralarında Tepekum Mahallesi Şehit Nuri Kocabıyık Caddesi’nde meydana geldi. Kıraathanenin önüne gelen kişi ya da kişiler, pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sırasında içeride bulunan Dursun Ç. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dursun Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

