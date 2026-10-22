Alevi Bektaşi Federasyonu, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç semtindeki Kıraç Cemevi'ne yönelik tahliye süreci hakkında yazılı açıklama yaptı. Federasyon, “Alevi toplumunun bu tahliye kararına rızası yoktur. Bu vahim hatadan derhal dönülmelidir” çağrısında bulundu.

Süreci “tahliye ve gasp” olarak nitelendiren federasyon, inançlarının temel ilkesi olan rızalık esasını yok sayan, toplumsal barışı ve inanç özgürlüğünü hedef alan hiçbir dayatmayı kabul etmediklerini belirtti.

Cemevinin Kıraç halkının emeği, paylaştığı lokmalar ve gönüllü hizmetleriyle bugüne taşındığını vurgulayan federasyon, bölgede yaşayanların rızası olmadan yürütülen hizmetin toplum vicdanında karşılığı olmayacağını ifade etti. Açıklamada, Alevilerin inançsal ve toplumsal sorunlarının kamu zoruyla değil, tarihsel ilkeleri ve Alevi hukuku temelinde çözülmesi gerektiği savunuldu.

“CEMEVLERİMİZ TİCARETHANE DEĞİLDİR”

Federasyon, cemevlerinin resmi evraklarda hangi kurumun üzerinde göründüğünden bağımsız olarak onları var eden Alevi toplumuna ait olduğunu savundu. Cemevlerinin geleceğinin vakıfların, bürokratik makamların, mahkeme kararlarının ya da herhangi bir kişinin tasarrufuna bırakılamayacağını belirten federasyon, kamu gücüyle atılan hukuk dışı adımların toplumsal huzursuzluğu artıracağı görüşünü dile getirdi.

Kıraç Cemevi'nin halkın iradesi ve rızası dışında başka bir kuruma devredilemeyeceğini vurgulayan federasyon, açıklamasında şu çağrıyı yaptı:

“Alevilerin ibadethanelerine antidemokratik kararlarla kayyım atamaktan vazgeçin. Cemevlerimiz ticarethane değildir. İnancımız pazarlık konusu yapılamaz.”