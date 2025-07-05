Apartmanlarda yapılan bazı masraflar, yıllardır kiracılar ile ev sahipleri arasında süregelen tartışmaların başlıca kaynağı. Özellikle yüksek meblağlı onarımlar ya da yenileme çalışmaları söz konusu olduğunda, kiracıların ödeme yapmak zorunda olup olmadıkları sıkça gündeme geliyor.

Ancak hem Kat Mülkiyeti Kanunu hem de Yargıtay kararları bu konuda net: Her masraf kalemi kiracının sorumluluğunda değil. Peki hangi ödemeler kiracıyı bağlamaz, hangileri ev sahibinin yükümlülüğündedir?

Apartmanlarda yapılan büyük çaplı harcamalar, örneğin:

*Asansör yenilemesi,

*Çatı onarımı veya yalıtım çalışmaları,

*Dış cephe boyası,

*Merkezi sistem kalorifer kazanı alımı gibi yatırımlar,

demirbaş gideri olarak kabul ediliyor. Bu tür harcamalar, mülkiyetin sahibi olan kişi yani ev sahibi tarafından karşılanmak zorunda. Kiracıların bu ödemeyi yapması yasal olarak beklenemez.

KANUN NE DİYOR?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, apartmanın ortak alanlarıyla ilgili demirbaş niteliğindeki giderler mal sahiplerine aittir. Yani apartmanda kim oturuyor olursa olsun, bu tür masraflardan kiracılar sorumlu tutulamaz.

Bu konuya dair Yargıtay’ın emsal teşkil eden kararları da bulunuyor. Kiracıdan bu ödemeyi talep eden apartman yönetimleri veya ev sahipleri, hukuki açıdan haksız konuma düşüyor.

KİRACI NE ÖDER?

*Kiracılar yalnızca günlük kullanım ve tüketimle ilgili şu tür ödemelerden sorumludur:

*Aidat içindeki temizlik, kapıcı, bahçıvan, güvenlik gibi hizmet giderleri,

*Kendi dairesine ait su, elektrik, doğalgaz faturaları,

*Kombi bakımı gibi kişisel kullanım alanlarını ilgilendiren masraflar.

*Ancak binanın genel bakım-onarımı veya yeni bir sistem kurulumu gibi maliyetlerin kiracıya yüklenmesi mümkün değildir.

EV SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN NEDİR?

Ev sahipleri, binaya yapılacak büyük yatırımlar konusunda bilgilendirilmek zorundadır. Apartman yönetimleri bu konuda doğrudan ev sahibiyle iletişim kurmalı, ödemeleri onlardan talep etmelidir.

Aksi halde kiracının yapmadığı ödeme nedeniyle icra takibi başlatılsa bile, sorumluluk mal sahibine ait olduğundan kiracı bu borçtan muaf tutulur.

UZMAN UYARIYOR: BİLMEDEN ÖDEME YAPMAYIN!

Gayrimenkul hukukçuları, kiracıların sözleşme imzalarken detaylara dikkat etmesini ve “demirbaş giderleri kiracıya aittir” gibi ifadelerin geçersiz olduğunu belirtiyor. Bu tür yükümlülükler kanunla sabit olduğu için, sözleşmeye yazılması da durumu değiştirmez.

Eğer kiracıysanız ve apartmanda büyük bir tadilat ya da yenileme yapılıyorsa, önce hangi masrafın neye ait olduğunu netleştirin. Unutmayın, demirbaş masrafları sizin değil, ev sahibinizin sorumluluğunda.