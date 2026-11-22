Danıştay Dördüncü Dairesi, kamuya ait taşınmazların kiralanması ve kira süresinin tamamlanmasının ardından uygulanacak tahliye işlemlerine ilişkin uyuşmazlığı karara bağladı.

23 Eylül 2026 tarihinde alınan ve 21 Kasım'da Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi durumunda, sözleşme süresinin bitmesiyle idarenin tahliye sürecini başlatabileceği belirtildi.

Danıştay, Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 347'nci maddesinde konut ve çatılı iş yeri kiracılarına tanınan sözleşmenin uzamasına yönelik koruyucu hükümlerin bu kiralama türü için geçerli olmadığına karar verdi.

UYUŞMAZLIK GAZİANTEP'TEKİ KONUTLARDA ORTAYA ÇIKTI

Danıştayın kararına konu olan olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait konutlarda yaşandı.

Söz konusu konutlar, 2019 yılında açık ihale yöntemiyle kiraya verildi. Kira sözleşmeleri 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yenilendi.

Ancak idare, sözleşmelerin 2024 yılı için uzatılmayacağını kiracılara bildirerek konutların tahliye edilmesini talep etti. Kiracıların evleri boşaltmaması üzerine Şehitkamil Kaymakamlığı tahliye sürecine dahil oldu.

İDARE MAHKEMESİ TAHLİYE KARARINI İPTAL ETTİ

Kiracılar, haklarında başlatılan tahliye işleminin iptal edilmesi için yargıya başvurdu.

Davayı inceleyen Gaziantep 5. İdare Mahkemesi, kira ilişkilerinin Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde ele alınması gerektiğine karar vererek tahliye işlemini iptal etti.

Mahkeme, kira süresinin sona ermesinin tek başına tahliye için yeterli bir gerekçe oluşturmadığını, idarenin bu işlem için adli yargıya başvurması gerektiğini değerlendirdi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi de ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bularak yapılan istinaf başvurusunu reddetti.

DANIŞTAY DEVLET İHALE KANUNU'NU ESAS ALDI

Vakıflar Genel Müdürlüğünün başvurusu sonrasında dosya, Danıştay Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz incelemesine taşındı.

Dosyayı değerlendiren Danıştay Dördüncü Dairesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesinin kamu taşınmazlarının tahliyesi konusunda özel bir düzenleme içerdiğine hükmetti.

Daire, kira sözleşmesinin sona ermesine rağmen taşınmazı kullanmayı sürdüren kişilerin hukuki açıdan "fuzuli şagil" olarak kabul edilebileceğini belirtti.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEYECEĞİNİN BİLDİRİLMESİ GEREKMEYECEK

Danıştayın kararında, kiracıya yapılması gereken bildirimlerle ilgili de değerlendirmeye yer verildi.

Buna göre, Devlet İhale Kanunu kapsamında kiralanan kamu taşınmazlarında idarenin sözleşmenin sona ereceğini veya yenilenmeyeceğini kiracıya ayrıca bildirme zorunluluğu bulunmuyor.

Danıştay, kira süresi tamamlanan kamu taşınmazlarının mülki amirin kararı doğrultusunda tahliye edilmesinde hukuka aykırılık olmadığı sonucuna vardı.

ÖZEL MÜLKİYETTEKİ EVLERİ KAPSAMIYOR

Danıştayın kararı, özel mülkiyete ait konutlarda oturan kiracılar için yeni bir tahliye uygulaması getirmiyor.

Türk Borçlar Kanunu'nun 347'nci maddesine göre belirli süreli konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri, kiracı süresi içerisinde bildirimde bulunmadığı takdirde kural olarak bir yıl daha uzuyor. Ev sahibi ise yalnızca kira süresinin tamamlanmasını gerekçe göstererek kiracıyı evden çıkaramıyor.

Danıştayın verdiği karar, yalnızca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihale yöntemiyle kiraya çıkarılan kamu taşınmazlarını ilgilendiriyor.

DAVAYI KAZANAN KİRACILARIN HUKUKİ DURUMU DEĞİŞMEYECEK

Danıştay Dördüncü Dairesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin kararını oybirliğiyle kanun yararına bozdu.

Bununla birlikte kanun yararına bozma kararı, uyuşmazlığı yargıya taşıyan ve haklarında daha önce kesinleşmiş karar bulunan kiracıların mevcut hukuki durumunda herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.

Kararın, Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilen kamu taşınmazlarında ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek benzer tahliye anlaşmazlıklarında emsal oluşturması bekleniyor.