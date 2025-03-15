Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemde sıklıkla karşılaşılan "boş tarihli tahliye taahhütnamesi" sorunu gündem olmaya devam ediyor. Bu konuya ilişkin Türkiye Gazetesi'ne konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli uyarılarda bulundu. Uzmanlar, boş bırakılan tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabileceğine dikkat çekerken Tunç, ev sahibinin sonradan tarih eklediği belgelerin hukuken geçersiz olabileceğine dikkat çekti.

GEÇERSİZ SAYILIYOR

Tunç, kiracının kira sözleşmesiyle aynı tarihe sahip bir tahliye taahhütnamesinin geçersiz sayılacağını ifade ederken, tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden sonra imzalanması gerektiğini söyledi. Öte yandan boş olarak verilen ve sonradan doldurulan belgeye karşı itiraz edilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nin tarihin sözleşmeden önce mi yoksa sonra mı yazıldığını tespit edebileceğini de sözlerine ekleyen Tunç, kiracılara bu tür belgeleri imzalarken fotoğrafını çekmelerini önerdi. Böylelikle itiraz için somut delil sağlanabileceğini söyledi.

E-DEVLET'E GELEBİLİR

Bakan Tunç, tahliye taahhütnamesinin noter ya da e-Devlet üzerinden yapılmasının sorunu çözüp çözmeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Tunç, noterde yapılmasının ev sahiplerini kiracıları çıkarmaktan çekinmeye sevk edebileceğini ve bu durumda kiralık konut probleminin artabileceğine işaret etti. Ancak, e-Devlet üzerinden yapılacak tahliye taahhütnamesinin doğru şekilde işleyebileceğini ifade etti.