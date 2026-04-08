İspanya’da derinleşen barınma krizi, ülke tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kitlesel isyana dönüştü. Kiracı dernekleri, ülkenin en büyük emlak devlerinden biri olan Alquiler Seguro’yu doğrudan hedef alarak, milyonlarca kişiyi etkileyebilecek tarihi bir "kira grevi" çağrısında bulundu.

Şirketin yasa dışı yöntemlerle fahiş kazançlar sağladığını savunan Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu, İspanya genelinde kiracıları "kira ödememe eylemi" başlatmaya davet ederek sistemin temellerini sarsacak bir süreci başlattı.

Ulusal ölçekte organize edilen bu ilk büyük çaplı grev, mevcut piyasa düzeninin kiracıları korumaktan uzak olduğu ve mağduriyetlerin artık sürdürülemez bir noktaya ulaştığı mesajını taşıyor.

Özellikle Madrid ve Barselona gibi büyük metropollerde yaşayan kiracıların, yüksek komisyonlar, zorunlu tutulan sigorta poliçeleri ve türlü adlar altındaki ek masraflarla ağır bir ekonomik kıskaca alındığı vurgulanıyor.

"Artık daha fazla bekleyemeyiz" diyen konfederasyon yetkilileri, barınma hakkının ticari bir suistimal aracına dönüştüğünü ifade ediyor.

ÜÇ KİRA BEDELİ KOMİSYON TALEP EDİLİYOR

Sektördeki denetim eksikliğine dikkat çeken kiracı örgütleri, emlak şirketlerinin kiralama başına üç kira bedeline varan komisyonlar talep etmesinin yanı sıra, sadece evi görmek isteyenlerden dahi 200 Euro'ya varan ücretler alındığını iddia ediyor.

İspanya'daki bir kiracının ortalama her beş yılda bir ev değiştirmek zorunda kaldığı ve bu taşınma süreçlerinin 4 bin Euro’yu aşan devasa maliyetler yarattığı gerçeği, özellikle gençler ve dar gelirliler için barınmayı imkansız hale getiriyor.

HÜKÜMET VE EMLAK PİYASASI KÖŞEYE SIKIŞACAK

Hükümet ve emlak piyasası üzerinde büyük bir baskı kurması beklenen bu hareket, sadece basit bir protesto değil, "ev ev örgütlenen" geniş çaplı bir sivil itaatsizlik eylemi olarak tanımlanıyor.

Kiracı dernekleri, bu dayanışma hareketinin İspanya tarihinde bir dönüm noktası olacağını belirterek, konut piyasasında radikal bir reform yapılana kadar geri adım atmayacaklarının sinyalini veriyor.