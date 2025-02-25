Enflasyonist ortamda hızlı yükselen kiralar, hem barınma krizini derinleştirdi hem de ev sahipliği isteğini tetikledi. İstanbul’da her 3 kişiden 1’i barınma krizinden endişeli olduğunu belirtirken, megakentin kiracıları da mutsuz. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER), 18-50 yaş arası 30 bin liranın üzerinde geliri olan 1.069 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, gençlerin yüzde 71.4’ü uygun kredi koşulları sağlanması durumunda harcamalarından kısarak ev almayı düşündüklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 80’i kiracı olmaktan mutsuz olduğunu belirtirken, gelir durumu düştükçe kiracı olmaktan kaynaklı mutsuzluğun yükseldiği belirlendi. Katılımcıların yüzde 81.1’i konut yatırımının mantıklı olduğunu düşünürken, konutu tercih etmeyenlerin yüzde 46’sının altını yatırım aracı olarak gördüğü belirtildi.

GENÇLERİ DE ETKİLEDİ

‘Ev alma hayaliniz var mı’ sorusuna katılımcıların yüzde 55’ten fazlası uzun vadede böyle bir hayalinin olduğunu aktardı. Tasarruf ederek ev sahibi olabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 59 oldu. Türkiye’de halkın halen konutu bir güvence ve yatırım aracı olarak gördüğü, konutun ardından en çok tercih edilen yatırım türünün altın olduğu belirlenirken, “Altın birikimleriyle konut yatırımını içeren finansman modellerine ihtiyaç olduğu” ifade edildi. KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, “Rapora göre gençler arasında ‘gelecekte ne yapmak istiyorsunuz’ konulu 5 yıl önce yapılan araştırmada dünyayı gezme ilk sırada yer alırken, son araştırmada ilk sırada yüksek gelir, ikinci sırada ise ev sahibi olmak bulunuyor” dedi.

“Emlak Konut modelinde olduğu gibi dar gelirliler için

“Emlak Konut modelinde olduğu gibi dar gelirliler için farklı metotlar geliştirilmeli” diyen KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, “İstanbul’da kat karşılığı oranı yüzde 50. Oysa arsa maliyeti geliştirici için yüzde 10 olmalı. TOKİ araziyi geliştirsin, ihaleye çıksın, satış fiyatını belirlesin. Proje geliştiriciler de ihalelere girsin ve bu gelir gruplarına daha çok konut üretebilelim. Barınma krizi artmadan, kredi kampanyaları harekete geçirilmeli” ifadelerini kullandı.