Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Michailidou tarafından duyurulan dev proje kapsamında, atıl durumdaki askeri bölgelere yaklaşık 2 bin 400 adet uygun fiyatlı konut inşa edilecek.

Kiracılar üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletmeyi hedefleyen bu dairelerin, piyasa rayiç bedelinin yüzde 50 ila 60'ı gibi oldukça düşük oranlarla dar gelirli vatandaşlara kiralanacağı açıklandı.

Avrupa Birliği'nin Sosyal İklim Fonu'ndan sağlanan mali kaynakla ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde yürütülecek projenin planlama aşamasında sona gelindi. Yüklenici firmaların belirleneceği inşaat ihalelerinin 2027 yılının başlarında yapılması planlanıyor.

Atina, Selanik ve Patras gibi konut sıkıntısının en yoğun hissedildiği büyükşehirlerin yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde de yükselecek projeler; yüksek enerji verimliliğine sahip, ortak yaşam alanları ve çocuk bakım tesisleri barındıran modern kompleksler şeklinde tasarlanacak.

Kira bedellerinin başvuru sahiplerinin gelir durumuna göre belirleneceği sistemde, çocuklu aileler ve engelli bireyler için özel öncelikler ve ek kolaylıklar sağlanacak.

10 KİŞİDEN 3'Ü BARINMA SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

Ülkede kirada yaşayan her 10 kişiden üçünün ciddi barınma sorunlarıyla boğuştuğunu vurgulayan Bakan Michailidou, askeri arazi hamlesinin hükümetin uyguladığı 47 maddelik geniş kapsamlı konut stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Bu kapsamda kira destekleri ve boş durumdaki 14 bin evi tadilattan geçirip yeniden piyasaya kazandırmayı amaçlayan "Yenile-Kirala" gibi programlar da devrede tutuluyor. Ayrıca hükümet, Şubat 2027'ye kadar Nea Ionia, Nea Smyrni, Pefki ve Paiania bölgelerindeki kamu arazilerini de kamu-özel sektör ortaklığıyla ihaleye açacak.

Bu modelde özel inşaat şirketleri tamamlanan konutların yüzde 70'inin mülkiyetini alırken, kalan yüzde 30'luk kısım doğrudan sosyal kiralık konut olarak halka tahsis edilecek.