Ev sahipleri ve emlakçılar, taşınma sırasında en sık karşılaşılan bu hatalara dikkat çekerek kiracıları uyarıyor.

Kiracıların en çok düştüğü hata, evi boşaltmadan önce taşınma sonrası oluşan hasarları göz ardı etmeleri veya evde yapılan değişiklikleri eski hâline getirmemeleri oluyor. Kiracı, taşındığı gün evin durumuyla teslim edeceği gün arasındaki farklardan sorumlu tutuluyor.

Bu süreçte en sık karşılaşılan hatalar şunlar:

Duvarlarda Çizikler ve Delikler: Çoğu kiracı, tablo, raf veya televizyon askılığı monte ederken duvarlarda delikler açıyor. Ancak bu delikler onarılmadan bırakıldığında, ev sahibi depozito kesintisi yapabiliyor.

Boya ve Duvar Renk Değişikliği: Kiracılar, evi kendi zevklerine göre boyasa da, çıkmadan önce eski rengine döndürmemek büyük bir sorun yaratabiliyor. Ev sahibi, duvarları eski hâline getirmek için boyacı masrafını kiracıya yansıtabilir.

Zarar Görmüş Parkeler ve Kapılar: Mobilyaların taşınması sırasında çizilen parkeler, kırılan kapı kolları ve hasarlı dolap kapakları da depozitodan kesinti nedenleri arasında yer alıyor.

Temizlik ve Bakım Eksikliği: Uzun süre boyunca temizlenmeyen mutfak dolapları, yağlı ocaklar, lekeli halılar ve kirli banyolar, taşınma sonrasında ek temizlik masrafına yol açabiliyor.

Hukuki Boyutu Ne?

Türk Borçlar Kanunu’na göre, kiracılar taşınmadan önce evin olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranmalar haricinde hasarsız bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Eğer ev sahibi, depozitoyu keyfi olarak iade etmiyorsa, kiracı hukuki yollarla hakkını arayabilir.

Ancak, sözleşmede belirtilen kurallara uyulmaz ve evde onarılması gereken ciddi hasarlar oluşursa, ev sahibi hukuki olarak depozitoyu kesme hakkına sahip olabilir.

Depozitonuzu Kaybetmemek İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Ev sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıkları önlemek ve depozitonuzu eksiksiz geri almak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var:

- Evi Aldığınız Gibi Teslim Edin: Taşındığınız gün evin durumunu belgeleyin ve çıkarken aynı durumda teslim etmeye özen gösterin.

- Tadilatları Önceden Yapın: Küçük hasarları çıkmadan önce kendiniz onararak büyük masraflardan kaçınabilirsiniz.

- Temizlik Konusuna Özen Gösterin: Banyonun, mutfağın ve odaların temizliği eksiksiz yapılmalı.

- Anahtarları Eksiksiz Teslim Edin: Eğer ev sahibi size birden fazla anahtar verdiyse, tamamını geri vermeniz gerektiğini unutmayın.