İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline uğrayan ve savaşın ardından ağır hasar alarak tamamen terk edilen Manş Denizi'ndeki Herm Adası, 1949 yılında Peter ve Jenny Wood çifti tarafından kiralandı. Akan suyun ve düzenli iletişimin bulunmadığı ağır koşullarda iki çocuklarıyla adaya taşınan aile, adanın altyapısını tamamen yenileme şartını kabul ederek imar çalışmalarına başladı.

SAVAŞTA HARABEYE DÖNEN HERM ADASI NASIL YENİDEN İNŞA EDİLDİ?

Ailenin yürüttüğü restorasyon süreci kapsamında adadaki tarihi konak ile St. Tugual Şapeli yenilenirken, bölgede yaşamı sürdürülebilir kılmak amacıyla faal bir çiftlik kuruldu. Dış dünyayla iletişimi sağlamak adına telefon hatlarının çekildiği adada, ticaret ve hizmet sektöründe görev alan 10 ila 12 yerleşik ailenin ikamet ettiği, kendi kendine yeten bir topluluk oluşturuldu.

Uygulanan sıkı araç yasağı, korunan doğal manzaraları ve beyaz kumlu plajları sayesinde ada kısa sürede İngiltere ve Avrupa genelinden turist çeken bir ekoturizm merkezine dönüştü. Wood ailesi tarafından 2008 yılına kadar işletilen ada, kiralama haklarının Starboard Settlement şirketine devredilmesinin ardından da aynı koruma esaslarıyla yönetilmeye devam ediyor. Günümüzde yalnızca feribotla ulaşılabilen ve motorlu araç kullanımının tamamen yasak olduğu ada, savaş sonrası restorasyon mirasını koruyarak turist ağırlamayı sürdürüyor.