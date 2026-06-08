Taney County bölgesinde kurulan projede ilk etapta sekiz küçük ev tamamlandı ve ilk sakinler evlerine taşınmaya başladı. Projenin ilerleyen aşamalarında 28 yeni konutun daha inşa edilmesi planlanırken, toplam konut sayısının 70'e ulaşması hedefleniyor. Bu gerçekleştiğinde yerleşim alanı, ABD'nin en büyük kalıcı tiny house topluluklarından biri haline gelecek.

KONUTTAN FAZLASINI SUNUYOR

Elevate Branson yönetimi, projeyi yalnızca bir barınma girişimi olarak görmediklerini belirtiyor. Yerleşim alanında ikinci el mağazası, kafe, kurabiye dükkanı ve çocuk parkı da bulunuyor. Ayrıca sakinlere iş eğitimi, sağlık danışmanlığı, çocuk programları ve girişimcilik kursları gibi destek hizmetleri de sağlanıyor.

Kuruluşun yürüttüğü 'Elevate Entrepreneurs' programı kapsamında bölge sakinleri, 12 haftalık eğitimlerle kendi işlerini kurmaları için destek alabiliyor. Projenin temel amacı, yalnızca düşük maliyetli konut üretmek değil, aynı zamanda insanların ekonomik olarak güçlenmesine yardımcı olacak bir yaşam ortamı oluşturmak.

YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Projeye ilgi şimdiden beklentilerin üzerine çıktı. Elevate Branson'ın paylaştığı bilgilere göre tiny house köyü için 300'den fazla kişinin bekleme listesinde yer aldığı belirtiliyor. Yetkililer, konut krizinin derinleştiği dönemde uygun fiyatlı ve sürdürülebilir yaşam alanlarına olan talebin her geçen gün arttığını ifade ediyor.

Yaklaşık 37 metrekarelik bu evler tek kişilik yaşam için tasarlansa da çiftlerin de kalabilmesine olanak tanıyor. Tamamen eşyalı olarak teslim edilen konutlarda mutfak ekipmanları, temel mobilyalar ve günlük yaşam için gerekli donanımlar hazır bulunuyor.