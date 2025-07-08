Türkiye’de konut kiraları, enflasyon artışını da solladı. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, bu durumu sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir kırılma olarak değerlendirdi.

Konutun artık bir barınma aracı değil, dövize endeksli bir yatırım enstrümanına dönüştüğünü söyleyen Akçam, “Bugün ev sahipleri kira belirlerken TÜFE’ye değil, döviz kuruna bakıyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde üç odalı dairelerin 2020’de 600 dolar civarında olan kira bedeli, bugün 1.700 doları aştı” diye konuştu.