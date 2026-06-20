Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan doktor Ekin Instagram’da paylaştığı gönderi ile Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Sezonluk bir ev tutmak isterken karşısına çıkan uçuk rakamlar nedeniyle alternatif bir çözüm arayışına giren doktor Ekin, çadırda yaşamaya başladı. Genç doktor, 5 aylık bir ev için kendisinden 500 bin TL kira istendiğini belirten videosunda, “Çadırda yaşayan doktor mu olur” diyerek tüm Türkiye’ye duyurmuştu.

Doktor Ekin, küçük çadırını tıpkı bir daire gibi yaşam alanına çevirdi. Çadırın girişinde hekim önlüğü olduğu görüldü. Genç doktor diğer ihtiyaçlarını kamp alanında giderebiliyor.

İstanbul’da mutlu olamayınca huzuru küçük şehirde aradı

Çadırda yaşamanın kendisi için daha ekonomik ve sürdürülebilir bir seçenek olduğunu vurgulayan doktor, SÖZCÜ TV’ye konuştu. Doktor Ekin, “Ben 2021 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, pratisten hekimim.

Zorunlu hizmetimi Fethiye Devlet Hastanesi’nde yaptım. Ardından uzmanlık sınavını kazandım. İstanbul’a döndüm ama mutlu olmadım. Üç ay sonra istifa ettim. Turizm hekimliği yaparak hayatıma devam ediyorum” dedi.

1+1 eve 500 bin TL istediler

Doktor Ekin, yaklaşık 20 bin TL harcayarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip bir çadır satın aldığını ve doğanın içinde aylık kamp alanı kirası ödeyerek yaşamaya başladığını belirterek şunları söyledi: “Günlük 600 TL kamp alanı kiram var. Elektrik, su ve banyo ihtiyaçlarının hepsi bunun içinde.. 1+1 eve 5 aylık 500 bin TL istediler. Bu fahiş kiralar karşısında bu şekilde de yaşanabileceğini göstermek istedim. Çadırda yaşamak daha ekonomik ve sürdürülebilir bir seçenek”

Destek mesajları yağdı

Doktor Ekin’i “Kirazede doktor çadıra yerleşti” başlığıyla 18 Haziran’da manşetine taşıyan SÖZCÜ Gazetesi ile vatandaşlar genç kadın için sosyal medyada yardım çağrıları yapmıştı. Türkiye’nin dört bin yanından artan kiralar ile alakalı şikayetlerin yer aldığı paylaşımlar arından kendisine desteğin arttığını belirten doktor Ekin, “Destekleyen çok olmuş benim hayalimi sen yaşıyorsun diyen olmuş bazı doktorlardan çok güzel yorumlar geliyor. Yardım etmek isteyenler oldu 1+1 evim var gel otur diyenler var. Evlerinin bahçesinde çadır kurmamı isteyenler bile var. Çok mutluyum. Destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum” dedi.