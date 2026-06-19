Sezonluk bir ev tutmak isterken karşısına çıkan uçuk rakamlar nedeniyle alternatif bir çözüm arayışına giren genç doktor, çadırda yaşamaya başladı.
Genç doktor, 5 aylık bir ev için kendisinden 500 bin TL kira istendiğini belirtti. Çadırda yaşamanın kendisi için daha ekonomik ve sürdürülebilir bir seçenek olduğunu vurgulayan doktor, SÖZCÜ'ye konuştu.
Genç doktor, "Ben 2021 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, pratisten hekimim. Zorunlu hizmetimi Fethiye Devlet Hastanesi servisinde yaptım. Çok şanslıydım. Zorunluğum bittikten sonra uzmanlık sınavını kazandım. Kadın doğum asistanlığına başladım. Onun için İstanbul'a döndüm ama mutlu olmadım. Üç ay sonra istifa ettim. Turizm hekimliği yaparak hayatıma devam ediyorum son üç sezondur. Yazları yoğun bir tempoyla çalışıyorum. Kışları bu bana seyahat etme özgürlüğü kazandırıyor." ifadelerini kullandı.