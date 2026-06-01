Kira ve icra borçları bulunmasına rağmen tatil beldesinden paylaştığı videoda borçlarını bilerek ödemediğini anlatan kiracı kadına sosyal medyada tepki yağdı. Maddi imkanı bulunmasına karşın borçlarını ödemeyi reddettiğini aktaran kadının sergilediği rahat tavırlar, borç ödeme süreçlerine dair yasal yaptırımları tartışmaya açtı.

'İSTESEM ÖDERİM AMA YAPMAYACAĞIM'

İlgili görüntülerde mali yükümlülüklerinden bahseden şahıs, 'İstesem şu anda kirayı ödeyebilirim. Ama ödemeyeceğim, ödemeyeceğim. İstesem şu anda icralardan birini kaldırabilirim. Ama kaldırmayacağım, kaldırmayacağım. İstesem yapabilirim. Ama yapmayacağım, yapmayacağım' ifadelerini kullandı.

KASITLI OLARAK ÖDEMEDİ

Videoda yer alan beyanlarında mevcut kira borcunu anında ödeyebilecek ve icra dosyalarından en az birini tamamen kapatabilecek maddi imkana sahip olduğunu belirten kadın, ödeme yapmayı kasıtlı olarak reddettiğini vurguladı.

O GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Kiracı kadının rahat açıklamalarına sosyal medyada tepki yağdı. Kullanıcılar, borçlunun parası olduğu halde borcunu kapatmak yerine lüks içinde tatil yapmasına ve bunu gururla sergilemesine isyan etti. Video kadının rahatlığı nedeniyle dikkat çekerken; mevcut icra mekanizmalarının ve yasal yaptırımların yeterli olmadığını vurgulayan yorumlarla doldu.

Birçok vatandaş, iyi niyetli alacaklıların mağduriyetinin giderilmesi için yasal süreçlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.