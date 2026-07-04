Mato Grosso eyaletine bağlı Nova Brasilandia’da kiralık 1,5 hektarlık alanda üretim yapan 67 yaşındaki Jose Matacz, papaya yetiştiriciliğiyle bölge tarımına örnek oldu. Canal Rural Mato Grosso’nun Senar Transforma programındaki habere göre üretici, Senar Mato Grosso’nun Teknik ve Yönetsel Destek (ATeG) programı sayesinde 2024 yılında aylık ortalama 3,2 bin kilo papaya üretimine ulaştı. Kilo satış fiyatının 4 R$ (yaklaşık 36 lira) civarında seyretmesiyle birlikte işletmenin aylık brüt geliri 15 bin R$ (135 bin lira) seviyesini yakaladı.

YÜKSEK FİYATLAR FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Jose Matacz, Campo Verde’de yaptığı bir alışverişte tek bir papaya için toptan 23 R$ ödedikten sonra bu meyveyi bir pazar fırsatı olarak değerlendirmeye karar verdi. Sítio Sonho Meu adlı işletmede yapılan ilk denemelerin yerel marketlerde talep görmesi üzerine üretim genişletildi. Bugün kiralık arazinin yaklaşık 1 hektarlık bölümü tamamen papaya üretimine ayrılmış durumda.

PAZAR AĞI GENİŞLEDİ

İlk aşamada yerel pazarda test edilen papayalar, günümüzde pazar ağını genişleterek Nova Brasilândia, Campo Verde ve Paranatinga ilçelerinde satışa sunuluyor. Bölgesel dağıtımın yanı sıra, bazı alıcılar ürün tedariki için doğrudan mülkü ziyaret ediyor. Tesis bünyesinde şu an üretimde olan 300 yeni ağaç ve 700 yaşlı bitki bulunuyor, bu da üretimin kademeli olarak yenilendiğini gösteriyor.

TEKNİK DENETİM DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Saha Teknisyeni Dhiego Pereira Krause, ayda bir kez işletmeyi ziyaret ederek bitki besleme, girdi yönetimi ve haşere kontrolü gibi alanlarda teknik denetim gerçekleştiriyor. ATeG Fruticulture birimi, papaya yetiştiriciliğinde şu teknik kriterleri öneriyor: Doğru dikim mesafesi, çukur derinliği, toprak ıslahı ve eskitilmiş gübre kullanımı fidelerin ilk gelişimini doğrudan etkiliyor.

Çukur başına üç fide dikilmesi, ilk çiçeklenme döneminde bitkilerin cinsiyet tespitinin (seksing) yapılmasını sağlıyor. Ticari değeri daha yüksek olan bitkilere alan açılması için erkek çiçekler temizleniyor, çünkü çiçek yapısı meyvenin nihai şeklini ve ticari standardını belirliyor.