Tayland'da değişen yaşam biçimleri, alışılmışın dışında yeni bir kazanç modelinin ortaya çıkmasına neden oldu. Ülkede yalnız yaşayanların sayısı arttıkça, saatlik ücret karşılığında “arkadaş kiralama” hizmeti de yaygınlaşmaya başladı.

“Friend-for-hire” olarak adlandırılan sistemde kişiler, belirli bir süre boyunca kendilerine eşlik etmesi için birini kiralayabiliyor. Hizmet; seyahatten alışverişe, spor yapmaktan kafede vakit geçirmeye kadar birçok günlük aktiviteyi kapsıyor.

ROMANTİK İLİŞKİDEN ZİYADE SOSYAL ARKADAŞLIK

Söz konusu hizmet romantik veya cinsel bir ilişki üzerine değil, sosyal arkadaşlık ve birlikte vakit geçirme fikrine dayanıyor.

Müşteriler, kiraladıkları arkadaşlarıyla alışverişe çıkabiliyor, kafeye veya spaya gidebiliyor, spor salonunda egzersiz yapabiliyor ya da kapalı alanda kaya tırmanışı gibi aktivitelere katılabiliyor.

Bazı müşteriler ise özellikle seyahat sırasında kendilerine eşlik edecek birini tercih ediyor. Böylece tek başına gezmek istemeyen kişiler hem yolculuk boyunca yalnız kalmıyor hem de gezdikleri yerlerde fotoğraflarını çekecek bir arkadaşa sahip oluyor.

SAATLİK ÜCRETİ 1500 TL'YE YAKLAŞIYOR

Dış basında yer alan haberlere göre “kiralık arkadaş” hizmetinin fiyatı, kişiye ve yapılacak aktiviteye göre değişiklik gösteriyor. Bazı hizmet sağlayıcıları bir saatlik arkadaşlık için yaklaşık 1000 baht ücret talep ediyor.

Güncel kur üzerinden bu rakam yaklaşık 1465 TL'ye denk geliyor. Bu nedenle hizmetin saatlik ücreti yaklaşık 1500 TL olarak ifade ediliyor.

Hizmet veren kişiler, müşterilerinin taleplerine göre koşu, aerobik, alışveriş, spa, kafe gezisi, spor salonu ve kapalı kaya tırmanışı gibi farklı etkinliklere eşlik edebiliyor.

TATİLDE FOTOĞRAFINI ÇEKECEK ARKADAŞ BİLE KİRALANIYOR

Sistemin dikkat çeken kullanım alanlarından biri ise seyahatler.

Tek başına tatile çıkan ancak gezilerini paylaşacak birini isteyen kişiler, kendilerine eşlik edecek bir arkadaş kiralayabiliyor. Kiralanan kişi yalnızca yolculuk boyunca eşlik etmekle kalmıyor; gerektiğinde müşterinin tatil fotoğraflarını da çekiyor.

Böylece sosyal medyada tek başına seyahat ediyor gibi görünmek istemeyenler için de farklı bir alternatif ortaya çıkıyor.

TAYLAND'DA HER 10 HANEDEN 3'Ü TEK KİŞİLİK

Bu yeni iş modelinin yaygınlaşmasının arkasında ise Tayland'daki yaşam biçimlerinin değişmesi gösteriliyor.

Verilere göre 2025 yılında Tayland'daki hanelerin yüzde 29,5'i tek kişilik hanelerden oluştu. Dünya genelinde bu oran yüzde 21,9 seviyesinde bulunuyor.

Nüfusun yaşlanması, evlilik oranlarının düşmesi ve tek başına yaşamanın giderek daha yaygın hale gelmesi, insanların sosyalleşme biçimlerini de değiştiriyor.

Saatlik ücret karşılığında arkadaş kiralama hizmeti ise bu değişimin ortaya çıkardığı sıra dışı iş modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Birlikte vakit geçirmek, seyahat etmek veya günlük bir aktiviteyi paylaşmak artık Tayland'da saatlik ücret karşılığında sunulan bir hizmete dönüşüyor.