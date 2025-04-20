Yeni taşındığı evde bir tuhaflık sezen kadın, "Burası eski bir bina. Burada 'eski ve karakterli' demek, aslında 'dökülüyor ama havası var' anlamına geliyor" diyerek yaşadığı yeri anlatmaya başladı: "Kira uygundu, konumu iyiydi ve yerleşik dolaplar ile kalın duvarlar vardı."

BİR AYIN SONUNDA MERAKINA YENİK DÜŞTÜ

The Mirror'daki habere göre yaklaşık bir ay önce gardırobun arkasında çakılı duran bir paneli fark ettiğini söyleyen kadın, merakına yenik düştü. Erkek arkadaşıyla birlikte paneli sökerek arkasına baktılar. Panelin arkasında bir duvar vardı, fakat kadın duvara vurduğunda içinin boş olduğunu fark etti. Biraz uğraştıktan sonra duvarda gevşek bir bölüm bulup kırmayı başardılar.

Karşılaştıkları manzara ise şaşkınlık yarattı: Duvarın ardında küçük, penceresiz ama 'oda' denecek boyutta bir gizli oda vardı. Odada sadece eski bir tahta sandalye ve 1970'lerden kalma sararmış gazeteler bulunuyordu.

EV SAHİBİ DE DURUMA ŞAŞIRDI

Kadın, durumu ev sahibine bildirdiğinde onun da en az kendisi kadar şaşkın olduğunu söyledi. Ev sahibi, binayı 20 yıldır elinde bulundurduğunu ancak gizli odadan haberdar olmadığını belirtti. İkili, keşfettikleri gizemli odayı uzun süre şaşkınlıkla inceledi.

Sonunda kadın, gizli odayı temizleyerek küçük bir okuma köşesine dönüştürdü. Ancak hala bu odanın kim tarafından ve neden gizlendiğini merak ediyor.