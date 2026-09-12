Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, sanal medyada geniş yankı buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise dün Muradiye ilçesinde gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Muradiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, evin odunluk bölümünde bulunan bir valiz içerisinde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi. Altınlara el konulurken, ev sahibi gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.