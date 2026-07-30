Pandemi sonrası kalıcı hale gelen hibrit çalışma modeli ve değişen tüketici alışkanlıkları, ticari gayrimenkul piyasasında önemli bir dönüşüme neden oldu. Emlak sektöründe yapılan değerlendirmelere göre son iki yılda iş yeri satış ve kiralamalarında gözle görülür bir yavaşlama yaşanırken, özellikle şehir merkezlerinde bulunan geleneksel ofisler ile bazı mağazalar boş kalmaya başladı.

Emlak sektörüne göre şirketlerin çalışma düzenlerini değiştirmesi, ofis tercihlerine de doğrudan yansıdı. Firmalar daha modern, teknolojik altyapısı güçlü ve çalışan ihtiyaçlarına uygun nitelikli ofislere yönelirken, eski tip ofisler ile şehir merkezlerinde bina içinde kalan birçok iş yeri kiracı bulmakta zorlanıyor. Bu değişim, ticari ofis arzının artmasına ve bazı bölgelerde boşluk oranlarının yükselmesine neden oluyor.

E-TİCARET MAĞAZALARI BOŞ BIRAKIYOR

Online alışverişin hızla yaygınlaşması da fiziksel mağazalara olan talebi azaltan en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, tüketicilerin internet üzerinden alışverişe yönelmesiyle birlikte özellikle sokak mağazalarının eski yoğunluğunu kaybettiğini, bunun da ticari gayrimenkul piyasasında boş kalan iş yeri sayısını artırdığını belirtiyor.

TEKSTİL BÖLGELERİNDE KAPANIŞLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ekonomide yaşanan gelişmeler bazı sektörlerde faaliyetlerin daralmasına neden olurken, bunun etkisi ticari gayrimenkul piyasasında da hissediliyor. Özellikle tekstil sektöründe yaşanan zorluklar nedeniyle İstanbul'un Merter ve Zeytinburnu gibi tekstil ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde çok sayıda iş yerinin faaliyetini sonlandırdığı ve boş kalan dükkan sayısının arttığı ifade ediliyor.