Çalık Holding binası önünde korumalar tarafından dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede ölen işçi Erol Eğrek’in, bir hafta önce iş insanı tanıdığına borç vermesi için mesaj attığı ortaya çıktı. 3 aydır evinin kirasını ödeyemediğini yazan Eğrek, yardımcı olmasını rica etti.

İşte Eğrek’in ölmeden kısa süre önce iş insanına yazdığı o mesajlar: “… Bey selamlar, nasılsınız. Çalışma hayatında iş yerinize geldik, gittik. Beraber …. fabrikada projede kafa yorduk. Az da olsa ekmek yedik çay içtik beraber. Evet haklısınız maalesef tatsız bir konuyla rahatsız ettim sizi affedin. Sizin kişiliğinizi tanımasam, mecbur kalmasam kapınızı çalar mıydım? Lütfen sizden rica ediyorum eğer mümkünü varsa bana 2 aylığına 30-35 bin TL destek verin. Bugünlerde geçecek elbet. Durumumu önce Allah’a sonra size arz/rica ediyorum.”

İş insanı ise Eğrek’in gönderdiği mesajla ilgili, “Günde böyle 2-3 mesaj alıyorum son dönemde. Kim, hangi durumda, bilemiyorum” yorumunu yaptı.

İKİNCİ MESAJI ATTI

Öldürülen işçi daha sonra iş insanına bir mesaj daha gönderdi: “… lütfen bir aile babası olarak rica ediyorum. 3 aydır kiramı bile vermedim. Allah aşkına mümkünü varsa bir miktar destek olun.”

Eğrek, ölmeden bir gün önce de Whatsapp ‘durumundan’ yürüttüğü yargı mücadelesine ilişkin kararları paylaşmış.

Babamı dövüp öldürdüler bizi yetim bıraktılar

Tazminatını alabilmek için gittiği holding önünde çok sayıda kişi tarafından dövülen ve gittiği hastanede ölen işçi Erol Eğrek’in kızı Zehra Eğrek konuştu.

Babası Erol Eğrek’in sabah evden yürüyerek sağlıklı bir şekilde çıktığını belirten Zehra Eğrek, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

EVRAK ÇANTASI KAYIP

“Babam hiç kimseye zarar vermeyen birisiydi. 10 kişi babamı darp ederek hayatına mal oldular. Darp edilerek öldürüldüğüne eminiz. Çünkü babam sabah evden çıkarken sağlıklıydı. Onun öncesinde bir sağlık problemi yoktu. Tazminat haklarını almak için 2014 yılından beri mücadele ediyordu. Babamın yüzünde morluklar, omuzunda morluklar vardı. Babamın kimseye zarar verecek bir yapısı yok. Orada da kimseye vurmuyor, hakaret etmiyor.”

Babasının mahkemeyle ilgili evrak çantasının kayıp olduğunu söyleyen Zehra Eğrek, şöyle devam etti:

“Hepimizi yetim bıraktılar. Yani daha fazla ne söylenebilir ki? Babam darp sonucu öldü. Bizi duysunlar, babam darp sonucu öldü. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum.”

SİLAHIN KABZASIYLA VURMUŞLAR

Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, savcılığın sevk yazısında yazılanlar dikkat çekti. Güvenlik görevlilerinin Erol Eğrek’i darp ettikleri, güvenlik görevlilerinden Ruşen Hayırlıoğlu’nun Eğrek’in elinden aldığı silahın kabza kısmıyla kafasına ve sırtına birkaç kez vurduğu belirtildi. Sonrasında Eğrek’in holdingin güvenlik odasının yanındaki koridora götürüldüğü, burada kendisine kelepçe takıldığı aktarıldı. Eğrek’in darp raporu alınması amacıyla polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü kaydedilen yazıda, Eğrek’in darbedildiğini anlattığı sırada aniden yere yığıldığı anlatıldı.