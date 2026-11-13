Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Hazal Subaşı'nın oturduğu Levent'teki lüks daire nedeniyle yaşadığı kira anlaşmazlığında karar çıktı. Aylık 85 bin lira kira ödenen ev için ev sahibinin 350 bin lira talep etmesi üzerine başlayan davada mahkeme, kira bedelini 324 bin lira olarak belirledi. Yeni kira bedelini yüksek bulan çiftin ise yeni bir ev arayışına girdiği belirtildi.

KİRA BEDELİ DÖRT KATINA YAKLAŞTI

Oğuzhan Koç'un Levent'te oturduğu lüks dairenin aylık kirası 85 bin liraydı. Ev sahibinin kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını istemesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı ve konu mahkemeye taşındı.

Dava sonucunda mahkeme, Koç'un aylık 324 bin lira kira ödemesine hükmetti. Böylece şarkıcının kira bedeli eski tutarının yaklaşık dört katına yükseldi.

ZEKERİYAKÖY'DEKİ VİLLALARA BAKIYORLAR

Mahkemenin belirlediği kira bedelini yüksek bulan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın Levent'teki evlerinden taşınmaya karar verdiği öne sürüldü. Yeni yılda evlilik planları yapan çiftin, yeni yaşamları için Zekeriyaköy'deki villaları değerlendirdiği belirtildi.

KİRA TESPİT DAVASI EYLÜL AYINDA KARARA BAĞLANMIŞTI

Eylül ayında Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Oğuzhan Koç'un Levent Mahallesi'ndeki evinin aylık kirası 85 bin liraydı. Ev sahibi Güneş B., 2024 yılında kira bedelinin 350 bin liraya yükseltilmesini talep etti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca kira anlaşmazlığı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı.

Mahkemede görülen kira tespit davasında karar verildi.

DÜĞÜN SENEYE KALDI

Taşınma gündeminden dolayı şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Hazal Subaşı’nın evlilik planlarında değişiklik yaşanmıştı. İş hayatındaki yoğunluklarına bir de taşınma telaşı eklenince ünlü çift sonbaharda planlanan nikahlarını erteleme kararı almıştı.

Evlilik hazırlıklarıyla ilgili konuşan Subaşı, şu sözleri söylemişti:

“İkimiz de çok yoğunuz. Bunun zamanını ayarlamak önemli. Sonuçta düğün bir organizasyon, bir sürü şey yapmak gerekiyor. Bunu ne zaman, nasıl yaparız daha oturtamadık. Seneye evlenebiliriz.”