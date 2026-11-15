Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Hazal Subaşı'nın ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığı taşınmayla sonuçlandı. Levent'te oturdukları lüks dairenin sahibiyle mahkemelik olan Koç'un ödediği 85 bin liralık kira, mahkeme kararıyla 324 bin liraya yükselmişti.

Yeni kira bedelini yüksek bulan çiftin Zekeriyaköy'de villa arayışına girdiği ortaya çıkmıştı. Beklenen taşınma ise önceki gün gerçekleşti.

HAZAL SUBAŞI TAŞINMA İŞLERİNİN BAŞINDA DURDU

Çiftin yeni evine taşınma sırasında Hazal Subaşı'nın tek başına olduğu görüldü. Eşyalar kamyona yüklenirken işçilerin başında duran oyuncu, mobilya ve diğer eşyaların özenle taşınmasına yardımcı oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Subaşı'nın taşınma telaşı sırasında eşyalarının başında beklediği anlar dikkat çekti.

DÜĞÜNÜ DE SENEYE ERTELEMİŞLERDİ

Öte yandan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın sonbahar aylarında evlenmesi bekleniyordu. Ancak iş yoğunluğu nedeniyle düğün planlarını erteleyen çift, nikâhı gelecek yıla bırakmıştı. Taşınma telaşının da eklenmesiyle çiftin evlilik hazırlıkları bir süre daha bekleyecek.