Türk Hava Kurumu (THK) borçları nedeni ile modernize edemediği 8 yangın söndürme uçağını 37 milyon dolara satışa çıkarırken, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de her yıl kiraladığı uçak ve helikopterlere milyarlarca lira ödüyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, her yıl yaşanan orman yangınlarına rağmen THK’nın elinde bulunan ve “Ateş Kuşları” olarak anılan yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasını eleştirdi ve şunları söyledi:

“Bu uçaklar kiralanan helikopterlerin 2 katı su taşıma kapasitesine sahip. Ancak THK zararda olduklarını gerekçesiyle bu uçakları modernize etmiyor ve 8 uçağı 37 milyon dolara satışa çıkartıyor. Orman Genel Müdürlüğü de birçok ülkeden helikopter ve uçak kiralıyor. Geçen yıl 75 adet hava aracı için ödenen kira tutarı 3 milyar 784 milyon TL oldu. 2024’te bir uçak için Rusya’ya 5 milyon dolar kira ücreti verildi. OGM 2025 ve önümüzdeki 3 yıl için başta Rus uçakları olmak üzere kiralama ihaleleri devam ediyor. Her yıl kiraya milyarlar ödeyip, kendi uçaklarımızı kullanmamak ormanlarımıza da ihanettir.”

MODERNİZE EDİLMELİ

Sarıgül, “Geçen yıl 3 bin 797 orman yangınında 27 bin 485 bin hektar orman zarar gördü. Her yıl yaşanan bu facialara rağmen Rusya’dan, Şili’den, İspanya’dan uçak kiralayan anlayış, hangarlarda çürümeye terk edilen yangın söndürme uçaklarını modernize etmeli” dedi.

Hem suya hem karaya inebiliyor

2019 yılında THK yönetimine atanan kayyum tarafından vergi ve SGK borcunu kapatmak için satışa çıkarılan uçaklar Kanada merkezli Canadair tarafından üretilmiş ve her biri yaklaşık 5 ton su taşıyabilme kapasitesine sahip. Amfibik özellikleri sayesinde hem suya hem de karaya iniş yapabilen bu uçaklar, dünya genelinde pek çok ülke tarafından kullanılıyor.

8 uçağı elden çıkarmak istiyor

Türk Hava Kurumu, borçları nedeniyle modernize edemediğini iddia ettiği 8 yangın söndürme uçağını elden çıkaracak. THK, bu uçakları 37 milyon dolara satışa çıkardı.

THK niye borç içinde?

Atatürk’ün Türk gençlerine havacılığı sevdirmek, ülkemizde havacılığın gelişmesine ön ayak olması için bundan 100 yıl önce 1925’te kurduğu Türk hava Kurumu, bu işlevini 80 yıl başarıyla sürdürdü. Kurum uzun yıllar hem yangın söndürme uçaklarıyla hizmet verdi hem de 1995’te Dünya Paraşüt Şampiyonası’nı 1996’da 1. Dünya Hava Oyunları Test Yarışmalarını 1997’de 1. Dünya Hava Oyunları’nı düzenleyip ev sahipliği yaptı, pek çok ödül kazandı. Kurum bunları yaparken her yıl kurban derilerini toplayıp bundan gelir elde ediyordu.

İşte bu kurban derisi toplama yönü, tarikatların gözüne batıyordu, 2000’li yıllardan sonra, iktidarın kararlarıyla kurumun bu yetkisi kaldırıldı, üvey evlat muamelesi görmeye başladı. Son 6 yıldır kayyum yönetiminde olan kurum hem borç içinde hem de uçaklarının bakımını yapamayacak duruma düştü.