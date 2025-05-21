Son yıllarda kira ödemeleri çoğunlukla banka transferiyle, yani IBAN üzerinden yapılmakta. Ancak bu kolaylık beraberinde ciddi hukuki riskleri de getiriyor.

Özellikle açıklama kısmı doldurulmadan yapılan kira ödemeleri, ilerleyen süreçte kiracının aleyhine sonuçlanabilecek büyük sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, “kira ödemelerinde açıklama yazmayı ihmal etmeyin” diyerek vatandaşları uyarıyor.

Hukuki süreçlerde banka dekontları resmi belge olarak kabul ediliyor ancak yalnızca para transferinin yapıldığını gösteriyor. Eğer bu dekontta ödemenin neye dair yapıldığı belirtilmemişse, özellikle ev sahibi ile kiracı arasında bir uyuşmazlık doğduğunda sorunlar baş gösterebiliyor.

Geçmişte görülen bazı davalarda, açıklamasız IBAN transferleri “borç ödemesi” ya da “emanet” olarak değerlendirilmiş ve ev sahibi, kiracının kira ödemediğini iddia edebilmiştir. Bu durumda kiracı, parayı gönderdiğini ispat etse dahi ne için gönderdiğini belgeleyemediğinden haksız duruma düşebilmektedir.

UZMANLAR UYARIYOR

Gayrimenkul hukuku uzmanları, her kira ödemesinde açıklama kısmına mutlaka “... ayı kira bedeli” ibaresinin yazılmasını öneriyor. Örneğin, “Mayıs 2025 kira bedeli” şeklinde yapılan bir açıklama, ödemenin kira için yapıldığını açıkça ortaya koyar ve ileride oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta kiracının lehine delil niteliği taşır.

Kira ödemelerinizi banka yoluyla yaparken açıklama kısmını boş bırakmak, uzun vadede ciddi mali ve hukuki sorunlara neden olabilir.

Ev sahiplerinin kötü niyetli davranışlarına karşı kendinizi güvence altına almak için her ödeme işlemine “kira bedeli” açıklamasını eklemek önem taşıyor.