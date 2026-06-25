Premium markaların logolarıyla piyasaya sürülen kirazları laboratuvarda ve gümrük laboratuvarlarında daha yakından inceleyen uzmanlar, tüketicilerin sistematik bir illüzyonla kandırıldığını raporladı.

Uluslararası gıda güvenliği platformlarında paylaşılan rapora göre, özellikle Güney Yarımküre'nin (Avustralya ve Tazmanya gibi) dünyaca ünlü yüksek kaliteli, prim yapan kiraz markalarının ambalajları birebir kopyalanıyor. Taklit kutuların içerisine ise kalitesiz, sıradan ve ucuz kirazlar yerleştiriliyor.

Sıradan kirazların üzerine, premium meyve izlenimi vermek adına biyolojik emilimi riskli özel reçine ve parlatıcı kaplamalar uygulanıyor. Yolculuk esnasında çürümeyi gizleyen moleküler spreyler sayesinde, tüketici ürünü sepete atana kadar meyveler kusursuz görünüyor.

Tüketici dernekleri isyan etti: "Bizi işte böyle kandırıyorlar"

İngiltere ve Asya pazarlarındaki lüks organik market zincirlerinden alışveriş yapan bilinçli tüketiciler, evde meyveleri suyla temas ettirdiklerinde kimyasal tabakanın kalktığını ve altından deforme olmuş meyvelerin çıktığını fark etti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir gıda farkındalık hareketinin öncüsü, gümrük raporlarını kaynak göstererek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Meyvenin genetiğiyle, ambalajıyla ve dış görünüşüyle öyle bir oynuyorlar ki gözümüzle görmeden anlayamıyoruz. Kirazları daha yakından incelediler ve acı gerçek çıktı; bizi işte böyle kandırıyorlar."

Küresel tedarik zinciri tehlikede

Uzmanlar, sahte meyve pazarının (özellikle premium kivi, narenciye ve kirazlarda) sadece ekonomik bir kayıp olmadığını, aynı zamanda menşei belli olmayan tarım ilaçlarının küresel halk sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor. Tüketicilere, aldıkları lüks segment meyvelerin üzerindeki QR kodlu orijinallik sertifikalarını mutlaka telefonlarıyla taratmaları tavsiye ediliyor.