Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’dan jeolog Jeff Prancevic ve Brimstone Energy’den Cody Finke öncülüğündeki çalışma, Nature Communications Sustainability dergisinde yayımlandı. Yöntem, mevcut Portland çimentosunun üretiminde kullanılan ham maddeyi değiştirerek karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

KİREÇ TAŞI NEDEN ÜRETİMDEN ÇIKARILIYOR?

Geleneksel çimento üretiminde kireç taşı 1500 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda işleniyor. Bu işlem sırasında çimentonun temel bileşenlerinden biri olan sönmemiş kireç elde edilirken yüksek miktarda karbondioksit açığa çıkıyor.

Yalnızca bu kimyasal dönüşümün, üretilen her 1 ton için yaklaşık 500 kilogram CO2 salımına neden olabildiği belirtiliyor. Çimento üretiminin küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 4,4’ünü oluşturduğu hesaplanıyor.

KİREÇ TAŞININ YERİNE BAZALT VE GABRO

Geliştirilen yöntemde kireç taşı yerine kalsiyum açısından zengin bazalt veya gabro gibi silikat kayaların kullanılması öneriliyor. Kireç taşının aksine bazaltın işlenmesi sırasında aynı kimyasal süreçten kaynaklanan CO2 açığa çıkmıyor. Yöntemin Portland çimentosunu farklı bir yapı malzemesiyle değiştirmek yerine mevcut endüstride kullanılan çimentonun üretim biçimini değiştirmesi hedefleniyor.

YENİ YÖNTEM ENERJİ TÜKETİMİNİ NE KADAR AZALTIYOR?

Araştırma ekibinin hesaplamalarına göre silikat kayalardan çimento üretimi, geleneksel yönteme kıyasla yüzde 60’tan daha az enerji kullanabilir. Teorik senaryolarda emisyonların yüzde 80’den fazla azaltılabileceği, mevcut altyapı ve elektrik kullanıldığında bile geleneksel üretime kıyasla yüzde 25’in üzerinde düşüş sağlanabileceği belirtiliyor.

AYNI İŞLEMDEN DEMİR VE ALÜMİNYUM DA ÇIKABİLİR

Bazaltın içerdiği demir ve alüminyumun üretim sırasında endüstriyel yan ürün olarak geri kazanılabileceği belirtiliyor. Böylece aynı süreç içerisinde çimentonun yanı sıra ekonomik değeri bulunan mineraller de elde edilebiliyor.

Yöntemin önündeki temel konulardan birinin ise maliyet olduğu ifade ediliyor. Kireç taşı yerine farklı ham maddelerin kullanılması; madencilik faaliyetlerinin, lojistik zincirlerinin ve endüstriyel üretimin yeni sürece göre düzenlenmesini gerektiriyor.