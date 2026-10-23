Şebeke suyundaki yoğun minerallerin cam yüzeyine yapışmasıyla oluşan inatçı kireç tabakası, süngere dökülen bir tutam karbonat veya ılık sirke müdahalesiyle tamamen kalkıyor. Bu işlem, matlaşmış cam eşyaları kimyasal parlatıcılara gerek kalmadan ilk günkü saydamlığına kavuşturuyor.

CAM BARDAKLAR NEDEN PUSLANIR VE KİREÇLENİR?

Şebeke suyunda yüksek oranlarda yer alan kalsiyum ve magnezyum mineralleri, suyun sertlik seviyesini doğrudan artırıyor. Sıcak suyla temas eden ve kuruyan bu mineraller zamanla cam yüzeyine tutunarak saydamlığı azaltıyor. Sert suyun düzenli kullanımı, camın mikro gözeneklerinde biriken kireç tabakasını kalınlaştırarak bardakların üzerinde kalıcı bir pus ve leke tabakası meydana getiriyor.

Bulaşık süngerine eklenen bir çay kaşığı karbonat, mineral kalıntılarını aşındırmadan yüzeyden temizliyor. Yumuşak bir sünger yardımıyla ovulan bardaklar, çizilme riski olmadan pürüzsüz hale geliyor. Asidik yapısıyla kalsiyum bileşiklerini eriten sirke ise bardağa dökülüp ovulduğunda kireç tabakasını tamamen parçalıyor; ardından mikrofiber bezle kurulanması yeni su lekelerinin oluşumunu engelliyor.

BULAŞIK MAKİNESİNDE AYNI SORUN NASIL ENGELLENİR?

Bardakların bulaşık makinesine doğru açıyla yerleştirilmemesi, taban çukurlarında kireçli yıkama suyunun kalmasına yol açıyor. Cam eşyaların ters ve hafif eğimli konulması suyun tahliyesini hızlandırıyor. Deterjan gözüne deterjanla birlikte az miktarda sirke ilave edilmesi ise durulama suyunun sertliğini kırarak camların makineden buğusuz çıkmasını sağlıyor.