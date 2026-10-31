Bazı ülkelerde müstakil konut ve yazlık sahipleri, geleneksel asbestli çimento levhalar yerine giderek daha fazla ondulin ve trapez sac tercih ediyor. Çatı yenileme süreçlerinde öne çıkan bu iki malzeme; maliyet, ağırlık, dayanıklılık ve montaj kriterleri açısından farklı özellikler taşıyor.

BİNA YÜKÜNÜ AZALTIYOR

Bitüm emdirilmiş selüloz liflerinden üretilen ondulin levhalar, hafif yapısıyla özellikle taşıyıcı sistemi zayıf olan eski yapılarda çatı iskeletine binen yükü azaltmasıyla biliniyor.

Çelik sacın dalgalı veya trapez formda işlenmesiyle elde edilen trapez sac ise korozyona karşı çinko ve polimer katmanlarla korunuyor. Dayanıklılığı, geniş renk ve form seçenekleriyle hem yazlık hem de kalıcı konutlarda kullanılıyor. Trapez sac çatılarda, montaj sırasında koruyucu katmanın zarar görmemesi korozyon riskini önlemek adına önem taşırken; güneş ısınması ve yağmur sesine karşı yalıtım ile doğru lata hesabının yapılması gerekiyor.

MALİYET ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Uzman değerlendirmelerine göre, çatı maliyetinde yalnızca levha fiyatı değil; lata, bağlantı elemanları, ek parçalar, nakliye ve montaj giderleri de belirleyici rol oynuyor. Toplam bütçe; malzeme kalınlığına, üreticiye, koruyucu kaplamanın niteliğine ve çatı mimarisinin karmaşıklığına göre şekilleniyor.

Kolay işlenebilirlik ve hafifliğin öncelikli olduğu durumlarda ondulin; dayanıklılık, uzun ömür ve görsel çeşitlilik arandığında ise trapez sac tercih ediliyor. Çatı yenileme öncesinde mevcut mertek ve taşıyıcı sistemlerin kontrol edilmesi, yeni kaplamanın doğrudan eski malzemenin üzerine uygulanacağı durumlarda ise yapının durumunun ayrıntılı analiz edilmesi gerektiği belirtiliyor.