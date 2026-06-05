İnşaat sektöründe geleneksel çatı malzemelerinin yerini alan bitki örtülü çatı sistemleri, 2026 yılında hızla yaygınlaşmaya başladı. Özel yalıtım, drenaj katmanları ve bitki örtüsünden oluşan bu teknoloji, binalarda maksimum enerji tasarrufu sağlayarak aylık tüketim maliyetlerini düşürüyor.

HEM YALITIM SAĞLIYOR HEM DOĞAYI KORUYOR

"Bitki örtülü çatı" olarak adlandırılan bu sistemde, binaların üst yüzeyine çim, özel otlar veya bakımı kolay dayanıklı bitkiler yerleştiriliyor. TN'de yer alan bilgilere göre sistem, evin içini yazın serin, kışın ise sıcak tutarak iklimlendirme giderlerini azaltıyor.

Aynı zamanda kentlerdeki gürültüyü emen bu yapılar, beton yüzeyleri ani sıcaklık değişimlerinden koruyor. Yağmur suyunu sünger gibi çeken yeşil çatılar, şehir hatlarında su birikmesini ve ani sel oluşma riskini de doğrudan azaltıyor.

BİNA TAŞIMA KAPASİTESİNE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Sistemin sağladığı ekonomik avantajlar, konut sahiplerinin bu teknolojiye olan talebini her geçen gün artırıyor. Bitkilerin yaz aylarında güneş ışınlarına karşı doğal kalkan oluşturduğu, kışın ise içerideki sıcak havanın dışarı kaçmasını engellediği saptandı.

Ancak uzmanlar, sisteme geçmeden önce dikkat edilmesi gereken kritik unsurlar bulunduğunu bildirdi. Çatıya eklenecek toprak, bitki ve suyun binaya ek yük bindireceği, bu nedenle yapıların taşıma kapasitesinin önceden test edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca su sızıntılarını önlemek adına su yalıtımının kusursuz yapılması şart koşuluyor.