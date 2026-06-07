''Kırgın Çiçekler" ve "Güller ve Günahlar" dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Aleyna Solaker, özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşadı. Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Solaker, sevgilisi Berk Boyacıgil'den aldığı evlilik teklifine olumlu yanıt verdi.

TEKLİF FETHİYE'DE GELDİ

Tatil için Fethiye'yi tercih eden çift, romantik bir sürprizle gündeme geldi. Berk Boyacıgil'in özel olarak hazırladığı organizasyonda Aleyna Solaker, evlilik teklifi aldı.

Fethiye'nin gün batımı manzarası eşliğinde gerçekleşen teklif sırasında duygusal anlar yaşayan oyuncu, sevgilisinin uzattığı yüzüğe "Evet" yanıtını verdi.





EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Yakın çevresinin aktardığı bilgilere göre uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Evlilik teklifi sonrası çiftin mutluluğu sosyal medyada da ilgi gördü.

Paylaşılan kareler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Solaker'e hayranlarından ve dostlarından tebrik mesajları geldi.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI MERAK KONUSU OLDU

Evlilik teklifinin ardından gözler çiftin düğün planlarına çevrildi. Henüz resmi bir tarih açıklanmazken, Aleyna Solaker ve Berk Boyacıgil'in önümüzdeki dönemde düğün hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

Romantik teklif görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ünlü oyuncunun mutluluğu magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.