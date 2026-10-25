“Kırgın Çiçekler”, “Küçük Sırlar” ve “Adını Kalbime Yazdım” gibi yapımlarda rol alan İpek Karapınar’dan müjdeli haber geldi. Ağustos 2025’te yönetmen Ali Balcı ile evlenen oyuncu, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, oğullarına Aslan Kuzey adını verdi.“MİNİĞİMİZ BİRAZ ERKEN GELDİ”

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan İpek Karapınar, bebeğinin beklenenden biraz erken dünyaya geldiğini belirterek, “Miniğimiz biraz erken geldi, herhalde hemen çıkmak istedi” dedi.

HAMİLELİK HABERİNİ DUYGUSAL BİR PAYLAŞIMLA DUYURMUŞTU

İpek Karapınar, hamile olduğunu daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Yapay zekâyla hazırlanan sembolik bir bebek görseli paylaşan oyuncu, oğlunun olacağını da takipçileriyle paylaşmıştı.

Karapınar, paylaşımına “Ben Azize İpek Karapınar Balcı. Bugün oğlum olacağını öğrendim” notunu düşmüştü. Oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden ve sanat dünyasından çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

ALİ BALCI İLE 2025'TE EVLENMİŞTİ

İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı ile 30 Ağustos 2025’te evlenmişti. İlk kez anne baba olan çift, oğulları Aslan Kuzey’in dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüttü.