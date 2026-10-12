Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İçimde koca bir dünya oluşuyorken... Oğlum, seninle yaşadığım bu tarifsiz duygularla yeni her ana şükürler olsun. Öyle eğlenceli, öyle çılgın bir süreç ki ‘Birine ağlarsam diğerinin hatrı kalır’ prensibiyle gözyaşlarımın yerli yersiz akıp hemen akabinde gülme krizleriyle taçlandığı, her türlü olayı renklendirerek tüm detayları duygularla kardeş tuttuğum muazzam bir karakter yükledin bana.

Seninle konuşmanın, yürümenin, yüzmenin, dans etmenin, anında bestelenen atmasyon müziklerin tadını öyle çıkarıyorum ki... Bana yaşattığın neşe; aldığım kiloların da, uykusuzluğun da, penguen olmadığım için daha amatör duran yürüyüşlerimin de canına değsin dedirtiyor.”