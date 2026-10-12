Oyuncu İpek Karapınar, anne olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl yönetmen Ali Balcı ile hayatını birleştiren oyuncu, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Mayıs ayında hamile olduğunu ve bir erkek bebek beklediğini duyuran Karapınar, doğuma sayılı haftalar kala yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
“BİRKAÇ HAFTAMIZ KALDI”
Karnı burnunda pozlarını yayımlayan İpek Karapınar, oğluna kavuşmak için duyduğu heyecanı dile getirdi. Oyuncu, paylaşımında “Birkaç haftamız kaldı. Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum” ifadelerini kullandı.
“MUAZZAM BİR KARAKTER YÜKLEDİN BANA”
Hamilelik sürecinde yaşadığı duygusal değişimleri ve oğluyla kurduğu bağı uzun bir mesajla anlatan Karapınar, bu dönemin kendisine tarifsiz duygular yaşattığını belirtti.
Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“İçimde koca bir dünya oluşuyorken... Oğlum, seninle yaşadığım bu tarifsiz duygularla yeni her ana şükürler olsun. Öyle eğlenceli, öyle çılgın bir süreç ki ‘Birine ağlarsam diğerinin hatrı kalır’ prensibiyle gözyaşlarımın yerli yersiz akıp hemen akabinde gülme krizleriyle taçlandığı, her türlü olayı renklendirerek tüm detayları duygularla kardeş tuttuğum muazzam bir karakter yükledin bana.
Seninle konuşmanın, yürümenin, yüzmenin, dans etmenin, anında bestelenen atmasyon müziklerin tadını öyle çıkarıyorum ki... Bana yaşattığın neşe; aldığım kiloların da, uykusuzluğun da, penguen olmadığım için daha amatör duran yürüyüşlerimin de canına değsin dedirtiyor.”
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EŞİNE DE TEŞEKKÜR ETTİ
İpek Karapınar, mesajında eşi Ali Balcı'nın hamilelik boyunca kendisine verdiği desteği de unutmadı. Eşinin bu süreçte kendisini huzurlu ve rahat hissettirdiğini belirten oyuncu, Balcı'ya teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Teşekkür ederim oğlum. Babanın tüm sürecimiz boyunca beni hep huzurlu ve rahat hissettiren, her şeyin tadını çıkaracak konforu sağlayan, her an nefesimden bir nefes önce canımı hissedip elimi tutan, ayaklarımı ve belimi öpe okşaya rahatlattığı pırlanta kalbiyle yanımda oluşuna da şükürler olsun. Birkaç haftamız kaldı. Şükürler olsun bize şimdiden yaşattıklarına. Seni çok seviyoruz. Anlatılmaz bir heyecanla sana kavuşmayı bekliyoruz oğlum.”
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