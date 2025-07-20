2012 yılının Temmuz ayında Türkiye, altyapı projelerini finanse etmek üzere Kırgızistan'a 7 yılı geri ödemesiz olacak şekilde ve yüzde 0.1 sabit faiz ile 20 yıl vadeli 100 milyon dolar kredi verdi.



Kırgızistan hükümeti, 2019 yılından itibaren borçların taksitlerini ödemeye başladı. Ancak halihazırda 58 milyon 847 bin 926 dolar borcu kalan Kırgızlar, AKP iktidarından bu borçların silinmesini istedi.



Uluslararası kararlarda sürekli Türkiye aleyhine taraf olan ve Türkiye'yi Kıbrıs'ta 'işgalci' olarak nitelendiren kararı Meclis'inden geçiren Kırgızistan'ın 58 milyon doları aşan borcunun silinmesi için ‘Borç Silme Anlaşması’ imzalandı.

KIRGIZLARIN BORCU KİMİN EMRİYLE SİLİNDİ?



Sözcü yazarı Necati Doğru, Kırgızların borcunun silinme sürecine ilişkin kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:



Ben bu sorunun cevabını arayan 5 yazı yazdım. Cevap veren çıkmadı. Dün bizim gazeteden Emin Özgönül’ün bulup yazdığı habere göre “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kırgızistan devletine verdiği toplam 113 milyon 300 milyon dolar borcun, ödenmemiş duran 58 milyon dolarlık bölümü” silindi. Bu miktar halk parasının silinmesi emirini kim, ülkemizin hangi çıkarını gözeterek verdi? Bu soru cevapsız kaldı. Oysa cevabını arayan iddia şuydu: Kırgızistan devletine, ‘Sen bizim özel Türk şirketinden o malı pazarlık yapamadan yüksek fiyattan satın al. Biz senin Türk devletine olan borcunu sileriz. Sonuçta malı ucuza getirmiş olursun’ dediler. Kim dedi? Kırgızistan devleti aracı yapılarak, Türkiye’de iktidar yakını özel şirkete (adı neyse, ne üretip satıyorsa) 58 milyon dolar aktarılmış oldu. Türk halkı, saf, cahil, bön, budala yerine konuldu.





