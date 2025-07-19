Türkiye Temmuz 2012’de Kırgızistan’a, altyapı projeleri finansmanı için 7 yılı geri ödemesiz yüzde 0.1 sabit faiz ve 20 yıl vadeli 100 milyon dolar kredi verdi. Kırgız tarafı da 2019’dan itibaren borcunu ödemeye başladı. 58 milyon 847 bin 926 dolar (yaklaşık 2.5 milyar lira) borcu kalan Kırgızlar bunun silinmesini istedi.

TBMM’YE SUNDULAR

Türkiye de “İlişkilerin güçlendirilmesi” gerekçesiyle bu isteği kabul etti. “Borç Silme Anlaşması” Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgızistan Maliye Bakanı Almaz Bakatayev tarafından imzalanıp TBMM’ye sunuldu. Türk Devletleri Topluluğu üyesi olan Kırgızistan, geçen nisanda AB-Orta Asya Zirvesi’nde Rumları Kıbrıs’ın “Tek meşru yönetimi” olarak tanıyan bildiriye imza atmıştı.

Kırgızistan’ın, bu imzayla KKTC’yi yok sayıp Türkiye’yi adada “İşgalci” ilan ettiğini hatırlatan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Somali’ye de Ankara’da büyükelçilik arsası bağışlıyoruz, binayı da yapacağız. Somali isterse arsa ve binayı satacak” dedi, şunları söyledi:

‘BU ÖDÜL NEDEN?’

“Memuruna işçisine vereceği maaş zammında eli titreyen, vatandaşının haciz işlemi yapanlar, Kıbrıs’ta Rumların yanında yer alan Kırgızların borcunu siliyor. Devlet Başkanının oğlu vatandaşımızı öldüren Somali’ye de Ankara’da arsa bağışlıyoruz. Böyle ilkesiz bir dış politika olmaz.” CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da, “Bu ödül neden,?” diye sordu.

ERDOĞAN’A NİŞAN TAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, geçen kasım ayında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Manas Nişanı verildi. Muhalefet, “Nişanı verdi, ödülü aldı” yorumunda bulundu.