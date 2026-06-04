KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İli Balışeyh İlçesi Balışeyh Mahallesi 146 ada 21 parsel: Konu parsel imar parseli olup, kent yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın tapudaki vasfı arsadır. Parselin büyüklüğü 935,00 m2'dir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen şekle sahip ve topografik olarak az eğimlidir. İmar durumu; Bitişik nizam 5 kat ve ticaret lejantlıdır. Taşınmazın üzerinde muhdesat olarak 2 adet yapı mevcuttur. Birinci yapı; Konut nitelikli olup 4 katlı müstakil evin zemin oturumu 136,00 m2'dir. Betonarme olarak inşa edilmiştir. Dış yüzeyi sıvalı ve boyalı, çatışı ahşap karkas üzeri kiremit ile kapatılmıştır. İkinci yapı; Mescid nitelikli olup zemin oturumu 28,00 m2'dir. Kargir olarak inşa edilmiştir. Dış yüzeyi sıvalı ve boyalı, çatısı ahşap karkas üzeri kiremit ile kapatılmıştır. Yapıların yaşı yaklaşık 35-40 yıldır. Taşınmazın yakın çevresinde demiryolu hattı ile çok sayıda ticari işyeri ile yapılaşmaya hazır konut parselleri yer almaktadır. Taşınmaz kuş uçuşu olarak; Balışeyh Kaymakamlığına 250 metre, Balışeyh Belediyesine 500 metre ve Kırıkkale Valiliğine 21 kilometre mesafede yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge, elektrik, su, kanalizasyon vb. teknik altyapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Ayrıntılı bilgiye bilirkişi raporundan ulaşılabilir. İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 6.750.900,00 TL. KDV Oranı: %20. Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/02/2027-10:00-Bitiş Tarih ve Saati: 23/02/2027-10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/03/2027-10:00-Bitiş Tarih ve Saati: 22/03/2027-10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İli Balışeyh İlçesi Balışeyh Mahallesi 146 ada 24 parsel: Konu parsel imar parseli olup kent yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın tapudaki vasfı kargir ev ve arsadır. Parselin büyüklüğü 1.896,00 m2'dir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen şekle sahip ve topografik olarak az eğimlidir. İmar durumu; Bitişik nizam 5 kat ve ticaret alanı lejantlıdır. Taşınmazın üzerinde muhdesat olarak 7 adet farklı nitelikte yapı mevcuttur. Parsel üzerinde akaryakıt istasyonu olarak faaliyet gösteren işletmenin 200,00 m2 kanopi yapısı, taban oturum alanı 189,00 m2 olan 2 katlı idari bina yapısı, 134,00 m2 hangar yapısı, 70,00 m2 satış mağazası, 77,00 m2 pompa yapısı, 142,00 m2 mandıra-ahır yapısı ve 28,00 m2 kümes yapısı olduğu görülmüştür. Yapıların yaşı yaklaşık 30 yıl üzerindedir. Bu yapılardan bazılarının komşu parsellere taşkın yapı olduğu belirlenmiştir. Kanopi yapısının 28,00 m2'lik kısmının 146/21 no'lu parsel üstünde kaldığı, idari bina yapısının 15,00 m2'lik kısmının 146/21 no'lu parsel üstünde kaldığı, hangar yapısının 14,00 m2'lik kısmının 146/25 no'lu parsel üstünde kaldığı, mandıra yapısının 16,00 m2'lik kısmının 146/29 no'lu parsel üstünde kaldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın yakın çevresinde demiryolu hattı ile çok sayıda ticari işyeri ile yapılaşmaya hazır konut parselleri yer almaktadır. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Balışeyh Kaymakamlığına 250 metre, Balışeyh Belediyesine 500 metre ve Kırıkkale Valiliğine 21 kilometre mesafede yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge, elektrik, su, kanalizasyon vb. teknik altyapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Ayrıntılı bilgiye bilirkişi raporundan ulaşılabilir. İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 9.317.400,00 TL. KDV Oranı: %20. Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/02/2027-14:00-Bitiş Tarih ve Saati: 23/02/2027-14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/03/2027-14:00-Bitiş Tarih ve Saati: 22/03/2027-14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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