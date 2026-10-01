Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Y.K'nin şikayeti üzerine belediyenin iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak görev yapan memur R.Z. hakkında soruşturma başlattı. R.Z'nin, rüşvet almadan ruhsatları onaylamadığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada mağdur ve müşteki sayısının daha fazla olduğu belirlendi. Y.K'nin yanı sıra müteahhitler E.A., F.F. ve F.B'nin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi.

HESAPLARDA MİLYONLARCA LİRALIK HAREKET

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, R.Z'nin hesabına 180 işlemde toplam 1 milyon 56 bin 880 lira, imar bölümünde tekniker olarak çalışan memur G.Ç'nin hesabına 101 işlemde toplam 3 milyon 120 bin 885 lira, emlak biriminde görev yapan Ö.G. ile oğlunun hesabına ise 100 işlemde toplam 156 bin 211 lira para girişi olduğu tespit edildi.

3 BELEDİYE ÇALIŞANI GÖZALTINDA

Banka hareketleri ile MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine, belediyedeki çeşitli iş ve işlemler için rüşvet talep ettikleri öne sürülen R.Z., G.Ç. ve Ö.G. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile şüphelilerin evlerindeki arama işlemleri sürüyor.