Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.Z., G.Ç. ve Ö.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe çıkarıldı. Şüphelilerin tamamı, hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASAK RAPORU SORUŞTURMADA DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında belediyedeki çeşitli iş ve işlemler karşılığında rüşvet talep edildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Banka hareketleri ile MASAK raporunun söz konusu iddiaları desteklediği değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak görev yapan R.Z.'nin hesabına 180 farklı işlemde toplam 1 milyon 56 bin 880 lira para girişi olduğu belirlendi.

Aynı birimde tekniker olarak çalışan G.Ç.'nin hesabında ise 101 işlemde 3 milyon 120 bin 885 liralık para hareketi tespit edildi.

Emlak biriminde görev yapan Ö.G. ile oğlunun hesaplarında da 100 işlemde toplam 156 bin 211 lira para girişi olduğu tespit edildi.

BELEDİYE DE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Soruşturma kapsamında 3 belediye çalışanı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından da haklarında soruşturma yürütülen 3 personel için idari inceleme başlatıldığı bildirildi.