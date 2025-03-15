Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı Köyü yakınlarında, Kızılırmak Nehri kıyısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yaklaşık 25 dönümlük alanı etkiledi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma, Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.