Namık Kemal Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün zarar gördüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda büste balyozla zarar verdiği öne sürülen kişinin M.Y.K. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. MAHKEME TUTUKLAMA KARARI Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. BELEDİYE BAŞKANI ÖNAL'DAN TEPKİ Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da saldırıya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Önal, Atatürk büstüne yönelik saldırıyı kınayarak, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına yönelik eylemlerin milletin Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını gölgeleyemeyeceğini belirtti. Önal açıklamasında, “Kırıkkale Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

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