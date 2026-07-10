Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi.
Tekirdağ-Kayseri seferini yapan, D.A.G. yönetimindeki 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otobüsün savrularak devrildiği anlar yer aldı.