Olay, Bahçelievler Mahallesi 708. Sokak’ta meydana geldi. Boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin Erkan Düz’e ait olduğu tespit edildi. 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Düz’ün cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın kesin nedeni ve Düz’ün ölümüne ilişkin ayrıntıların soruşturma sonucunda netleşmesi bekleniyor.

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