Kırıkkale'de sabah saatlerinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu korkutan bir kaza meydana geldi. Kaza, Kırıkkale-Kulu kara yolu üzerindeki Karaahmetli Kavşağı mevkisinde gerçekleşti.

KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GBM 68 plakalı midibüs, etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan servis aracının içerisindeki yolcular savrularak yaralandı.

14 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araçtan çıkarılan 14 yaralı, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürerken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.