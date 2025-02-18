Kırıkkale'nin Delice ilçesinde cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kırıkkale-Samsun kara yolu Delice ilçesine bağlı Büyük Yağlı köyü yakınlarında seyir halinde bulunan 37 yaşındaki M.S. yönetimindeki 71 EN 680 plakalı cezaevi ring aracı, sabah saatlerinde meydana gelen un yüklü TIR'ın devrildiği kazada karayoluna saçılan unların temizlendiği esnada kontrolden çıkıp devrildi.
Kaza sonucu sürücü ile cezaevi personelleri M.A. (28), A.Ö. (27), E.K. (28), E.H.Ç. (29), M.K. (28) ve M.Ö. (26) ile 2 mahkum yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.