Yangın, Çalılıöz Mahallesi 469’uncu Sokak’ta bulunan müstakil evin çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.