Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, okuldaki öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 1 öğretmen ile 28 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenciler ve bazı öğretmenler öğle yemeğinde öğretmenevinden gelen pilav ve tavuk yedi. Saat 15.30 sıralarında öğretmen ve öğrencilerde mide bulantısı ile baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Öğrenciler Y.Ö. (16), M.Z. (17), S.S. (17), U.P. (16), A.D.S. (17), E.U. (14), A.E. (15), İ.A.Ş. (16), Ö.V. (14), Ç.U. (15), Z.Ö. (16), E.S.Ö. (17), İ.K. (16), G.D. (16), R.Ş. (17), B.Y. (17), A.K. (17), N.Ö. (17), S.G. (17), K.O. (15), E.Y.Ç. (15), D.K. (17), M.A. (14), A.S. (17). Y.C.Ç. (14), M.Z. (17), S.Z. (16) ve F.C. (17) ile öğretmen G.B. (34), gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.