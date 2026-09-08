Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde öğle saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Olay, Erenler Mahallesi Murat Sıtkı Caddesi üzerinde yaşandı.

KAVŞAKTA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, M.D. (40) idaresindeki 71 ACE 636 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken M.Y. (49) yönetimindeki 06 BLE 190 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan yolcular savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

1'İ ÇOCUK 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleri M.D. ve M.Y. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan E.D. (6), E.A. (35), Z.G. (41) ve S.B. (32) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

6 YAŞINDAKİ E.D. ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 6 yaşındaki E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi. Minik E.D., ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kaza alanında inceleme yaparak inceleme ve soruşturma başlattı.