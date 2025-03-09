Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Başkan Önal, ilk olarak 1992 yılında Muş ili Hasköy Çizmeburun’da terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Türker Güçlütürk'ün annesi Hatice Güçlütürk’ü, ardından Hakkari Yüksekova’da görev yaparken bir kaza sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiye Ayberk Soyutemiz’in annesi Fadime Soyutemiz’i ziyaret etti.

Ziyaretlerinde şehit anneleriyle sohbet eden Başkan Önal, "Sizler, şehitlerimizin emanetisiniz ve her zaman yanınızda olacağız" diyerek, şehit ailelerine olan desteğini yineledi. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit annelerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Başkan Önal’a, ziyaretlerde Başkan Yardımcıları Ayşe Özçam ve Tuncay Tuncer ile birlikte birim müdürleri de eşlik etti.